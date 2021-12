Carbidschieten gaat voor tweede jaar op rij in de ban in gemeente Hollands Kroon

Hoewel het er aanvankelijk op leek dat het deze jaarwisseling zou zijn toegestaan, doet de gemeente Hollands Kroon nu toch voor het tweede jaar op rij carbidschieten in de ban. Het wordt gezien als evenement en dat is tot half januari in het hele land verboden.

Wie in Hollands Kroon carbid wilde afschieten moest de plannen 30 dagen voor oud en nieuw hebben aangemeld. Er waren acht meldingen bij de gemeenten binnengekomen. Hoewel carbidschieten niet onder het landelijk vuurwerkverbod valt, is het dit jaar toch verboden. "In onze gemeente wordt carbid schieten aangemerkt als (niet-vergunningsplichtig) evenement en dit is dus volgens de huidige maatregelen verboden. Het mag dus niet meer doorgaan."

De aanvragers hebben gisteren te horen gekregen dat ze toch geen carbid mogen afschieten.

Den Helder en Schagen hebben eerder al een verbod op carbidschieten opgenomen in de algemene plaatselijke verordening, zo lieten de gemeenten vorig jaar weten aan NH Nieuws. Ook toen kon het in Hollands Kroon toch niet doorgaan. Toen omdat de gemeente bang was dat het te veel publiek zou trekken, wat niet in lijn zou zijn met de coronamaatregelen.

Gedoogd

Op Texel wordt carbidschieten traditiegetrouw gedoogd. Alleen onder voorwaarden en door mensen die bij de gemeente bekend zijn mag er carbid worden afgeschoten. Of de coronalockdown betekent dat ook hier dit jaar carbidschieten wordt verboden, is niet bekend. De gemeente Texel kon hier vandaag nog geen antwoord op geven.