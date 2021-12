Coalitieonderhandelingen Purmerend gaan volgende fase in

Na de klinkende verkiezingszege van Stadspartij-Beemster Polder Partij van afgelopen november was het duidelijk dat die partij het voortouw zou nemen in de coalitieonderhandelingen. Vandaag werd duidelijk dat de andere beoogde partijen in de coalitie de PvdA, het CDA en de Ouderenpartij AOV zijn. Ten opzichte van de start van de vorige coalitie betekent dat het afvallen van D66, waar interne strubbelingen zijn.

De verkiezingsuitslag wordt door de winnende partijen uitgelegd als een beloning voor de afgelopen jaren en daarom willen ze op dezelfde voet door. "Als coalitie zijn we gegroeid in zetels", reageert fractievoorzitter Bert Meulenberg van de Stadspartij-Beemster Polder Partij. "We hebben gekozen voor een gesprek met alle fracties, behalve degene die recentelijk afgesplitst is hebben we niet gesproken. We hebben ook goede gesprekken gehad, iedereen heeft kunnen zeggen wat ze wilden."

De VVD, die vier zetels haalde tijdens de verkiezingen, zit dus ook niet bij de volgende fase van de gesprekken. Meulenberg: "Dat is wel een onderwerp van gesprek geweest. Unaniem hebben we besloten dat dat niet gewenst is."

Planning

Na het kerstreces gaan de gesprekken verder. "We staan niet helemaal stil, maar we gaan even onze rust nemen", zegt de fractievoorzitter. "Iedereen is druk geweest met de verkiezingscampagne, er is ontzettend hard gewerkt en de feestdagen willen we wel intact houden."

De hoop is dat er eind februari een coalitieakkoord ligt. "Maar dat is een streven, het is niet in beton gegoten. Het kan best zijn dat als het nodig is, dat het langer duurt. Zorgvuldigheid gaat boven snelheid."