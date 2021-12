Kerstshoppen op Schiphol nog steeds aangepast mogelijk: "Het is een grijs gebied"

Een deel van de winkels achter de beveiligingscontrole op Schiphol is nog steeds open door gebruik te maken van 'order & collect'. Reizigers die wat willen kopen in een niet-essentiële winkel moeten dan hun bestelling doorbellen of mailen. Volgens winkelmedewerkers werd met die voorwaarde de afgelopen dagen ruim omgegaan.

Een winkel achter de beveiligingscontrole op Schiphol - Reismedia

Schiphol was tot met afgelopen dinsdag uitgezonderd van de landelijke lockdown. Niet-essentiële winkels en horeca mochten achter de paspoort- en beveiligingscontrole openblijven. Mede vanwege de grote maatschappelijke verontwaardiging besloot demissionair premier Rutte Schiphol de opdracht te geven om de winkels alsnog te sluiten. Voor de horeca blijft die uitzondering gelden. Meteen na het besluit schakelde een deel van de winkels over naar het 'order & collect'-principe, dat vergelijkbaar is met 'click & collect' waarbij een bestelling eerst moet worden doorgebeld of gemaild, alvorens die te mogen ophalen in de winkel. Volgens anonieme winkelmedewerkers werd er tot vanmiddag ruim omgegaan met die regel. Lange rijen Reizigers zouden toch zonder mail of belletje bij niet-essentiële winkels een bestelling hebben mogen doen en direct kunnen afrekenen. Bovendien zouden er in de terminals vanwege 'order & collect' tijdens piekuren lange wachtrijen voor de winkels ontstaan met kerstshoppende passagiers. Volgens het personeel dat contact zocht met NH Nieuws zijn er pas vanmiddag na vragen aan Schiphol van de omroep bordjes en posters geplaatst met instructies voor reizigers.

Quote "Absurd hoe Schiphol het maximale probeert te doen om onder de lockdown uit te komen" Christine Teunissen, Tweede Kamerlid Partij voor de Dieren

Tweede Kamerlid Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren, die afgelopen dinsdag het kabinet opriep de uitzonderingspositie van Schiphol te beëindigen, meent dat de luchthaven zich in grijs gebied begeeft. Teunissen: "Ik vind het absurd hoe Schiphol het maximale probeert te doen om onder de lockdown uit te komen. Alles voor de winst." Het Kamerlid verwacht deze week nog een regeling van de ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid. "Dan kan en moet er gehandhaafd worden." Geen uitzondering meer Schiphol laat NH Nieuws weten dat er sinds dinsdag geen uitzondering is meer voor de luchthaven. "Net als in de rest van de winkelstraten van Nederland, is het mogelijk om via de e-mail of telefoon een bestelling te plaatsen bij een winkel en deze vervolgens af te halen. We hebben onze retailers hierop gebriefd en dus gevraagd om zich te houden aan de regels zoals opgesteld door de overheid", aldus een woordvoerder.