Hilversummer (23) aangehouden met harddrugs en medicijnen na 'ANPR-hit'

Een 23-jarige Hilversummer liep afgelopen dinsdag tegen de lamp nadat zijn kenteken een hit gaf op het kenteken-detectiesysteem ANPR. De man had een grote hoeveelheid verdovende middelen bij zich.

De bestuurder reed dinsdag nietsvermoedend over de Vreelandseweg toen het camerasysteem ANPR zijn kenteken registreerde. De auto kwam in het systeem naar voren in verband met drugscriminaliteit. Agenten wisten de auto op de Vaartweg stil te zetten.

Toen de man zich niet kon identificeren, besloot de politie hem te fouilleren. Hierbij troffen ze een grote hoeveelheid verdovende middelen aan. Volgens de politie gaat het om verschillende soorten harddrugs en medicijnen.

De man is direct aangehouden. De forensische opsporing zal onderzoeken om welke soorten drugs het exact gaat.