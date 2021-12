Na Koggenland zegt ook Enkhuizen 'nee' tegen het recycle-tarief

Ook Enkhuizen stapt niet over op het zogeheten 'recycle-tarief'. De gemeenteraad heeft dinsdagavond unaniem besloten om het 'Afvalbeleidsplan 2022-2025' per 1 januari in te voeren.

Weeff / Peter Goedhart

Waar de gemeenten Drechterland en Stede Broec nog altijd overwegen om per 1 januari 2023 het recycle-tarief in te voeren, besloot Enkhuizen dinsdagavond om dat niet te doen. Tijdens de informatiebijeenkomsten en besluitvorming van de raad kwam naar voren dat hiervoor geen draagvlak bestaat. Ook stappen ze af van de landelijke ambitie – 100 kilogram restafval per huishouden – omdat die alleen te behalen is met een prijsprikkel. Om reden dat er geen draagvlak bestaat voor dit tarief wordt de amibitie aangepast naar 175 kilogram restafval per huishouden. Een ander punt uit het beleid is dat vuilniszakken in de binnenstad van Enkhuizen – vanaf volgend jaar – moeten verdwijnen uit het straatbeeld. De gemeente wil in ruil daarvoor ondergrondse containers plaatsen, waar het afval gescheiden kan worden. Zo moeten er containers komen voor restafval, plastic, blik en sappakken. Daarnaast komen er containers voor groente, fruit, tuinafval en etensresten. Voor de inwoners die gebruikmaken van rolcontainers verandert er niets. Net als Koggenland gaat Enkhuizen afvalcoaches inzetten, om zo inwoners beter voor te lichten hoe ze afval kunnen gaan scheiden. Luiers Daarbij heeft de gemeenteraad besloten om niet over te gaan op het recyclen van luiers. "Vanuit milieu- en kostenoogpunt is het (nog) niet wenselijk om over te gaan op het recyclen van luiers. Om die reden wordt er afgezien van een aparte inzamelstructuur voor luiers", laat een woordvoerder weten. "Uit gesprekken met HVC blijkt dat de afzetmarkt mist en hoge investeringskosten per deelnemende partij benodigd zijn. Hierdoor zijn de verwerkingskosten van luierrecycling hoog. HVC geeft aan dat er ook een aparte inzamelstructuur nodig is om luierrecycling mogelijk te maken." De gemeente geeft aan dat ze de ontwikkelingen op de voet blijven volgen en het idee opnieuw in kaart gaan brengen als ze het beleid in 2014 gaan evalueren.

Uitstel De andere SED-gemeenten – Drechterland en Stede Broec – hebben nog geen besluit genomen over het recycle-tarief. In Stede Broec is het onderwerp verplaatst naar de raadsvergadering van 27 januari 2022. Dit in verband met de huidige lockdown in Nederland en het aantal raadsleden die in quarantaine zit. In Drechterland werd het besluit uitgesteld, omdat maandagavond – toen er een amendement werd ingediend – evenveel raadsleden voor als tegen stemden. Op 24 januari wordt er opnieuw gestemd, aldus een woordvoerder.

Grofvuil Een deel van de gemeenteraad vindt het logisch dat inwoners moeten betalen voor het ophalen van het grofvuil. De SP was het daar niet mee eens en diende een amendement in, om zo het raadsvoorstel op dat punt te wijzigen. "Als ze geen auto hebben, omdat ze die of niet kunnen betalen of milieubewust zijn, moet ze twintig euro betalen voor het ophalen van hun grofvuil. Zou dat niet andersom moeten zijn?", stelt fractievoorzitter Margreet Keesman van de SP. Het is volgens Keesman veel makkelijker om het grofvuil met de auto weg te brengen, omdat daar geen kosten aan verbonden zijn. Daarbij kunnen ze onbeperkt grofvuil aanleveren. "Dit vraagt om een stukje solidariteit, maar helaas was er geen meerderheid." De wethouder heeft wel toegezegd om met HVC om de tafel te gaan zitten, waaruit een plan van aanpak moet voortkomen voor inwoners die geen auto hebben. "De wethouder gaat kijken naar een optie, zoals twee keer per jaar een sleepronde houden voor inwoners die geen auto hebben, zodat ze alsnog gratis hun grofvuil aan de straat kunnen zetten. Om die reden hebben we het amendement weer ingetrokken."