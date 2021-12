Ergste gladheid in 't Gooi voorbij, maar het blijft lokaal opletten

Op de wegen in 't Gooi is de temperatuur van het asfalt inmiddels weer boven nul. Daarmee is de ergste gladheid voorbij. Het was een drukke ochtend voor Rijkswaterstaat en de hulpdiensten, maar in 't Gooi is het beperkt gebleven tot relatief kleine incidenten.

"Het was gelukkig een relatief rustige ochtendspits", meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. "Door de corona-maatregelen en de vroege sluiting van de scholen waren er minder mensen op de weg dan normaal. Vanmorgen trokken er buien over van west naar oost. Met name aan de noordkant van de A1 werd het op veel plekken verraderlijk glad. Het ergste is nu voorbij, maar het blijft op lokale wegen nog opletten."

IJzel is moeilijk te bestrijden

Rijkswaterstaat had gestrooid, maar dat is vaak niet afdoende tegen ijzel. "IJzel gaat om de zoutkorreltjes heen zitten. Hierdoor ontstaan er toch gladde weggedeelten. Op sommige momenten hebben we verbindingswegen moeten afsluiten om bergingswerkzaamheden veilig uit te kunnen voeren. Gelukkig bleef het in 't Gooi beperkt tot kleine incidenten. Eén voertuig of ten hoogste twee die van de weg af raakten. Hoofdzakelijk met alleen blikschade"

Ongelukken

In 't Gooi zorgen de gladde weg al voor meerdere ongelukken. Onder andere op de Naarderstraat in Laren zijn vanochtend twee ongelukken gebeurd. Rond 9.00 uur vanochtend reed een auto een heg in vanwege de gladheid. Honderd meter verderop gebeurde een tweede ongeluk waarbij twee auto's tegen elkaar botste, ook hier was de gladde weg de oorzaak. Er vielen geen gewonden.

In Vijfhuizen verloor een bestuurder de macht over het stuur, hierbij kwam de auto in de sloot aan de Hybrideweg terecht. De bestuurder raakte niet gewond. Volgens een getuige was het spekglad op de weg langs de sloot.

Ook op de A27 ter hoogte van het knooppunt Eemnes verloor een bestuurder de controle over zijn auto verloren spinde. Ook hier raakte niemand gewond.