Hockeyers Amsterdam halen ervaren Kemperman binnen

Na tien seizoenen te hebben gespeeld bij Kampong is de 31-jarige middenvelder toe aan wat nieuws. In Utrecht werd hij twee keer landskampioen en won hij de Euro Hockey League. "Er staat een mooi, jong team bij Amsterdam en de ambities zijn groot. Ik hoop dat ik met mijn

ervaring van waarde kan zijn voor het team en kijk uit naar deze nieuwe fase in mijn

carrière", aldus Kemperman over zijn overstap.