De Peiling: Misleidende producten moeten sneller uit de schappen worden gehaald

Foodwatch directeur Nicole van Gemert zegt, 'Groentesnoepjes klinken te mooi om waar te zijn, en dat is het ook'. Het is misleidend omdat er evenveel suiker in zit als in ander snoep.

Uitreiking

De prijs is inmiddels overhandigd door Foodwatch aan een vertegenwoordiger van Let's. Nicolette van Dam, Tv-ster en eigenaar van Let's, reageert op haar instagram met een video waarin zij zegt; 'Ik heb het Gouden Windei gewonnen en dat is natuurlijk nooit onze ambitie geweest met Let's. Ik vind het heel erg goed dat deze prijs bestaat en we gaan de feedback over de communicatie ook zeker meenemen.'