Anja schenkt Zandvoortse Kimmy een Dankjewel-pakket: "Ze doet zoveel voor anderen"

Wie het even moeilijk heeft, kan altijd terecht bij Kimmy van Schaik uit Zandvoort. In de oude brandweerkazerne aan de Duinstraat runt ze 'Prakkie & More', waar ze deze dagen weer talloze kerstpakketten staat in te pakken voor de minderbedeelden. Anja Andeweg uit Aerdenhout vindt dat Kimmy wel eens in het zonnetje gezet mag worden en daarom heeft ze haar genomineerd voor een 'Dankjewel-pakket'.