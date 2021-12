Twintigduizend gratis zelftesten voor inwoners van 't Gooi met een laag inkomen

De regiogemeenten in de Gooi- en Vechtstreek hebben gezamenlijk twintigduizend zelftesten ingekocht. Deze testen zijn speciaal bedoeld voor de minima in de regio.

De sneltesten worden donderdag 23 december verspreid onder de Versa buurthuizen, Versa jongerenwerk, De Geus in Hilversum, De Kruisdam in de Hilversumse Meent, Haven 5 in de gemeente Huizen en de Voedselbank. Daar zullen de testen zo snel mogelijk worden verdeeld onder de inwoners die dit nodig hebben.