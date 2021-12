Opvallend probleem voor uitkijkpost: geen uitzicht meer door groeiend duin

De berg kwam volgens een gevleugelde zegswijze niet naar Mohammed, maar voor de Reddingsbrigade van IJmuiden is het een ander verhaal. Voor Reddingspost De Waecker in IJmuiden heeft zich in het duin inmiddels zo'n grote bult gevormd dat de brigade een groot deel van het strand niet meer kan zien. Die bult weghalen gaat niet zo gemakkelijk: omdat het duin Natura2000-gebied is, kost zo'n operatie 400.000 euro.

Buis: "De helft van ons gebied aan de zuidkant kunnen we niet meer zien. En dat zijn wel de zones waar ook in het voor- en najaar veel watersporters hebben, zoals kitesurfers en windsurfers."

Een gebrek aan goed overzicht is natuurlijk funest voor een reddingsbrigade. De bult groeit elk jaar bijna een meter, zegt Kees Buis van de Reddingsbrigade IJmuiden. Vanaf 2014 zag hij het aankomen, zegt hij, en inmiddels is de heuvel zo hoog dat de uitkijkpost geen uitzicht meer heeft.

Dat gebrek aan zicht maakt het (vrijwilligers)werk van de brigade niet makkelijker, zegt Buis: "We willen altijd vroeg bij problemen zijn. Als een kitesurfer zijn kite niet meer omhoog krijgt, willen we meteen een boot sturen, zodat die niet te lang in het water ligt."

En dat gaat moeilijk als het werk vanaf het strand en de zee gedaan moet worden, in plaats van vanuit de post. Buis: "Daardoor lopen we altijd achter de feiten aan. We zijn wel aanwezig, maar hebben veel minder totaaloverzicht."

Natura2000-gebied

Nu denken de reddingsbrigade en de gemeente na over een oplossing. Die bult weggraven is niet zo gemakkelijk gedaan als gezegd. Omdat het duin Natura2000-gebied is, kost het vier ton. Burgemeester Frank Dales: "Alles dat daar aan natuur is, moet je allemaal op dezelfde manier op een nieuwe plek neerzetten."

Bovendien: de bult groeit naar verwachting daarna langzaam weer terug. "We gaan geen vier ton uitgeven, als we hetzelfde probleem over een paar jaar weer hebben."

Toch ziet de burgemeester graag in mei al een oplossing voor het probleem. Hij legt de bal wel eerst bij de reddingsbrigade. "We hebben hun gevraagd met goede praktijkoplossingen te komen", zegt hij. En dat doet hij niet om werk af te schuiven van de gemeente op de brigade, integendeel.