Eemnes start jeugdraad: "We willen horen wat jongeren echt belangrijk vinden"

"We hebben er heel erg veel zin in", vertelt Shalandra Hitipeuw, beleidsadviseur Jeugd van de BEL Combinatie. "We zullen jongeren tussen de tien en vijftien jaar gaan werven via scholen en jongerenwerkers. Er kunnen maximaal vijftien jongeren in de jeugdraad plaatsnemen."

De leden van de jeugdraad komen minimaal twee keer per jaar bij elkaar om te praten over verschillende onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Dat kunnen onderwerpen zijn die de gemeente aandraagt, maar de jongeren kunnen natuurlijk ook zelf met ideeën en initiatieven komen.

Jongeren kijken heel anders naar hun woonomgeving

"De vergaderingen van de jeugdraad vinden plaats in de raadzaal en we gaan ze echt faciliteren. Zo zal er bijvoorbeeld altijd een notulist aanwezig zijn", aldus Hitipeuw. "De jeugdraad krijgt ook een vaste zitplek in de gemeenteraad. Zo krijgen ze echt een stem."

Ook wethouder Wilma de Boer-Leijsma kijkt uit naar het initiatief: "Ik ben heel benieuwd wat jongeren nu écht belangrijk vinden. Daar hebben we al wat van gehoord bij de bijeenkomsten over de Toekomstvisie van Eemnes. Het viel mij op dat jongeren heel anders naar hun woonomgeving kijken dan volwassenen. We willen daar echt op een serieuze manier over in gesprek, dat doen we via de jeugdraad."