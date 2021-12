KNRM brengt kerstverrassing naar eenzame dobberende zeelieden

Voor de kust van IJmuiden liggen in de week voor kerst zeker tien schepen voor anker. Ze wachten op lading of een plek in de haven. Op ieder schip een kleine bemanning voor de veiligheid, pechvogels die noodgedwongen de kerst doorbrengen op volle zee. Om dat leed te verzachten rukten vrijwillige redders van de KNRM uit om kerstbroden bij de schepen te bezorgen.

Pleister op de wond

"Het is de derde kerst dat de KNRM vrijwilligers in IJmuiden zeelieden met een kerstbrood verrassen", vertelt Martijn Bustin van de KNRM. Het idee is ooit ontstaan uit de gedachte dat het meestal geen leuke situatie is als de reddingsboot langszij komt.

"Daarom leek het ons leuk om nu eens een keer langszij te komen met iets leuks, een kerstgeschenk in dit geval", vertelt Bustin. Het kerstbrood is bedoeld als pleister op de wond voor de bemanning die vaak ver van huis is en zonder vrienden en familie de kerst moet vieren.

Een beetje kerstman

Bustin vertelt verder dat het heel leuk is om de mensen aan boord te verrassen maar dat het voor de vrijwilligers ook een goede oefening is. "We gebruiken de actie ook om te oefenen, we gaan natuurlijk niet zomaar heen en weer" aldus de redder.