Deze mensen brengen licht in de Noordkop tijdens de donkere dagen voor kerst

Het is nog even stevig aanpoten voor Femke Borst uit Warmenhuizen. Vanavond gaat zij op haar trekker kerstpakketten rondbrengen naar mensen die wel een hart onder de riem kunnen gebruiken. En datzelfde geldt voor Martin Zuiddam en Matthijs Blaauboer in Den Helder. Zij verzorgen pakketten voor minima en eenzame ouderen.