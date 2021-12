Wintersporters willen een booster: lange rij voor RAI vanwege Oostenrijkse quarantaineplicht

Bij de vaccinatielocatie in de RAI in Amsterdam was woensdagavond een lange rij wachtenden voor een overgebleven boosterprik. Onder hen veel wintersporters die naar Oostenrijk willen. Daar geldt voor Nederlanders die niet geboosterd zijn vanaf zaterdag een quarantaineplicht.

Sommige mensen stonden al uren in de rij, vertelden ze aan AT5/NH Amsterdam. Ze visten echter achter het net: om 21.30 uur, toen de locatie ging sluiten, was er geen enkele prik meer over. Een mevrouw die vooraan stond gaf aan dat ze al voor de derde avond op rij stond te wachten. Ze greep nu opnieuw mis, maar gaat het morgen weer proberen.

Ook een moeder die met haar dochter van 18 in de rij stond baalde ervan dat er geen boosterprikken meer over waren. "Mijn man en ik waren al naar Aken gegaan voor een booster, maar nu heeft mijn dochter er ook één nodig om te kunnen skiën, zonder dat ze eerst in quarantaine hoeft. Maar helaas, vandaag is het niet gelukt een prik te krijgen. Echt heel vervelend die maatregelen die Oostenrijk op het laatste moment nog neemt, maar we geven niet op."

In totaal stonden er zo'n 60 à 70 mensen voor niets in de rij. Volgens een medewerker van de RAI verschilt het per avond of er een boosterprik over is of niet. Soms zijn het er een handvol, andere keren zelfs meer dan tien, maar regelmatig worden alle prikken gezet. "Je kunt er geen pijl op trekken."