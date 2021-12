Gladheid op de wegen neemt af: Noord-Holland weer op groen

Het KNMI heeft voor bijna heel de provincie Noord-Holland vanochtend code oranje afgegeven. Vanwege de stijgende temperatuur nam de gladheid in de loop van de middag weer af. Inmiddels geldt voor de hele provincie code groen.

Ondanks code groen kan het op sommige wegen nog wel glad zijn. Het KNMI adviseert weggebruikers om voorzichtig te rijden. De weersomstandigheden kunnen voor schade en gevaar zorgen op de weg.

Ongelukken

In 't Gooi zorgen de gladde weg al voor meerdere ongelukken. Met name op de binnenwegen was het vanochtend spekglad, vertelt een woordvoerder van de politie.

Onder andere op de Naarderstraat in Laren zijn vanmorgen twee ongelukken gebeurd. Rond 9.00 uur vanochtend reed een auto een heg in vanwege de gladheid. Honderd meter verderop gebeurde een tweede ongeluk waarbij twee auto's tegen elkaar botste, ook hier was de gladde weg de oorzaak. Er vielen geen gewonden.