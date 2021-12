Duurzamer met mode omgaan: bij de kledingbieb leen je kleding

Elisa Jansen van de Kledingbieb in Amsterdam vindt dat de mode-industrie duurzamer moet. Een gemiddelde vrouw heeft namelijk 180 kledingstukken in haar kast liggen waarvan maar 20 procent regelmatig gedragen wordt. "Dat is zonde", volgens Jansen en vooral heel veel verspilling van kostbare grondstoffen. Daarom bedacht ze de kledingbieb: een winkel waar je kleding kunt lenen.

Voor speciale gelegenheden is het heel normaal om een feestelijke jurk te huren, maar voor onze dagelijkse kleding kijken we voornamelijk in onze eigen kledingkast. Maar wie leent van de kledingbieb heeft die jurk, blouse of broek ook gewoon in haar eigen kast hangen. Het verschil is alleen dat dit kledingstuk na een paar weken, als je er op uitgekeken bent, weer terug gaat naar de winkel.

Tijdloze collecties

Elisa hoopt dat kleding lenen de normaalste zaak van de wereld wordt, zodat je naast je eigen basisoutfit, kunt kiezen uit mooie, goed gemaakte kleding, van degelijke stoffen. Het is niet het soort kleding dat je aantreft in de 'fast fashion-winkels', maar de klanten van de kledingbieb kunnen kiezen uit tijdloze collecties van gerenommeerde merken.

Het is ook een manier om kleding uit te proberen. "Als je het leent en na een paar weken nog even enthousiast bent, kun je het altijd nog kopen", aldus Elisa. Zelf doet ze niet anders maar dat is natuurlijk niet zo vreemd als je de eigenaar bent van de kledingbieb.

De winkel bestaat al een paar jaar en vooral in het begin was het 'bikkelen' om een boterham te kunnen verdienen. "Je moet wel idealistisch zijn om hiermee te starten'. De collectie van de kledingbieb verandert mee met de seizoenen, maar de wintercollectie is dezelfde als vorig jaar.

Verlengstuk van kledingkast

De klanten beschouwen de uitleen als verlengstuk van hun eigen kledingkast. "Ik ken een vrouw die met name jassen leent. Ze komt hier binnen lopen. Trekt haar jas uit, kiest een andere, en gaat weer weg.

Sommige kledingstukken moeten door de klanten zelf gewassen worden, maar kwetsbare stukken worden door de winkel gereinigd. De strijkbout in de winkel maakt overuren want alles moet er weer fris bijhangen voor de volgende klant.