GVB krijgt voor de zomer inchecken met betaalpas

GVB-reizigers moeten nog voor de zomer kunnen inchecken met een pinpas, creditcard of een mobiele telefoon of wearable die gekoppeld is aan een bankpas. Daarna volgt de rest van Nederland.

De komende maanden wordt de nieuwe mogelijkheid in Amsterdam uitgerold. Volgens een GVB-woordvoerder moet het systeem in het tweede kwartaal van 2022 in werking treden. Reizen met de bankpas is voorlopig beperkt tot voltarief saldoreizen, meldt OVpro.

Het inchecken met een betaalpas maakt onderdeel uit van OVpay, de opvolger van de huidige ov-chipkaart. Het wordt voor treinreizigers straks ook mogelijk om via een mobiele telefoon op basis van gps-gegevens in- en uit te checken. Daarmee hoeft er bij een overstap niet apart te worden in- of uitgecheckt.

In Lelystad en Gooi en Vechtstreek wordt er momenteel al proefgedraaid met de nieuwe incheckmethode. "Technisch duiken weinig kinderziektes op, maar het bereiken van reizigers is nog wel een uitdaging", aldus Bas van Weele, programmadirecteur OV-betalen.