Amsterdam Light Festival vraagt bezoekers via borden om donatie: "Jongens, help ons"

Het Amsterdam Light Festival (ALF) heeft in drie dagen tijd al ruim 20 duizend euro aan donaties binnen. Het ALF startte begin deze week een crowdfundactie omdat het festival zwaar verlies lijdt. Door de recent aangescherpte coronamaatregelen komt er bijna geen geld van het publiek meer binnen, en in Den Haag hoeft de organisatie niet aan te kloppen. De binnengehaalde 20 duizend euro is nog lang niet genoeg. En dus wordt elke bezoeker - via borden langs de route - gevraagd om een bijdrage.

Door de hele stad zijn tot 23 januari ruim twintig lichtkunstwerken te zien. Bij elke kunstwerk staat een bord met daarop de naam van de kunstenaar, en een QR-code waarmee bezoekers - tegen betaling - een plattegrond van de route kunnen krijgen, met of zonder audiotour. Op deze manier worden de kosten van het ALF enigszins gedekt. Maar dit jaar is - net als vorig jaar - alles anders. Zo komt er normaal gesproken veel geld binnen door de samenwerking met reders, die varend al die lichtspektakels afgaan met groepen. Die vaartochten waren vóór de laatste persconferentie al beperkt tot de ochtend, nu mag het helemaal niet meer. ALF-directeur Frédérique ter Brugge: "De reders mogen niet meer varen, wij mogen niet meer actief als festival aanwezig zijn in de stad, we mogen mensen niet meer activeren om naar het festival te komen."

Zoals eerder al verteld staat er bij elk kunstwerk een bord waarop staat van wie het is, met daarbij een QR-code om de route of aanvullende informatie binnen te halen. Woensdagavond racet een klein team door de stad om er nog snel een bord bij te hangen. Daarop staat: 'Geniet jij van de lichtkunst? Help ons en doneer'. Volgens de festivaldirecteur is er een tekort van 170-duizend euro. "Het geld wordt gebruikt om de kunst te betalen. Wij zijn een jaar bezig met programmeren en het ontwikkelen van die kunst. In dit geval zijn er bestaande kunstwerken, maar ook kunstwerken die niet meer bestonden en die we opnieuw moeten bouwen. En dat is op voorhand altijd een samenwerking met de reders, en daar werd opeens een stokje voor gestoken. En dat brengt met zich mee dat we minder publieksinkomsten kunnen verwachten. Vandaar de vraag om een donatie aan alle bezoekers van het festival. "Doneer, doe mee, help ons om het festival mogelijk te maken. Als je geniet van het festival, doe een tikkie. Daar zijn we ongelooflijk blij mee."

Is er volgend jaar nog een Amsterdam Light Festival? "Dat hoop ik wel", zegt Ter Brugge. "Ik ben heel positief ingesteld, dus ik ga ervan uit dat we met elkaar, met alle mensen die ervan genieten en helpen, zorgen dat we dit jaar overleven. Zodat we er volgend jaar weer kunnen zijn."