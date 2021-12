Ajax mist doelman Andre Onana eerste weken na winterstop vanwege Afrika Cup

Het gemis van Onana zal niet gigantisch zijn voor Ajax, aangezien de doelman tweede keus achter Remko Pasveer is. Na zijn dopingschorsing keepte de Kameroener slechts twee duels. Dat was in de Champions League tegen Besiktas en in de beker tegen Barendrecht.

Dat was voor de bondscoach van Kameroen genoeg om Onana bij de selectie te halen. Het toernooi om de Afrika Cup duurt van 9 januari tot en met 6 februari en wordt ook gehouden in Kameroen. Door de huidige ontwikkelingen van het coronavirus staat het toernooi op losse schroeven, maar de vooruitzichten zijn optimistisch.