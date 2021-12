Wintersporters teleurgesteld over reisbeperkingen Oostenrijk: "Het is gewoon verdrietig"

Het bericht uit Oostenrijk over forse reisbeperkingen door corona, valt bij skifanaten rauw op hun dak. Op de borstelbaan in Bergen kan je nu gewoon van de piste afdalen, maar bezoekers uiten hun teleurstelling over wellicht nog een jaar zonder echte skivakantie.

Oostenrijk bevestigde vandaag dat Nederlanders welkom zijn met boosterprik. Zonder die prik moet men bij aankomst eerst een paar dagen in quarantaine. Voor de bezoekers van skiclub Il Primo in Bergen, is het even schakelen en kijken naar de opties. "Het is gewoon verdrietig, ik ken mensen die naar Oostenrijk wilden gaan en nu hun reis moeten afzeggen", vertelt skilerares Angeline Jehenson. "Of ze proberen eerder aan te komen, voordat de reisbeperkingen in gaan."

Onzekerheid

"Hartstikke vervelend", zegt een bezoekster van het skicentrum in Bergen. "Kunnen we dan wel op wintersport gaan, of wijzigen we onze plannen en kunnen we weer niet naar de sneeuw?". En ander bezoeker vertelt dat de wijzigingen in het Oostenrijkse inreisbeleid en de voortdurende onzekerheid al te hebben ingecalculeerd: "In ieder land zie je dat wel, je weet eigenlijk niet waar je aan toe bent. Ik wacht tot het laatste moment." En er klinkt ook relativering op de piste in Bergen: "Zolang we allemaal maar gezond zijn. Nou, dan kunnen we niet skiën. Er zijn ergere dingen.", vertelt een andere bezoekster.