Oostenrijk weigert mensen zonder boosterprik: "Het is gewoon verdrietig"

Het voor velen onverwachte nieuws uit Oostenrijk, viel bij skifanaten op de piste in Bergen vandaag rauw op het dak. Zij zijn niet allemaal meer welkom in het 'skiparadijs', zo laat Oostenrijk weten aan bezoekers die geen boosterprik hebben gehad.

Oostenrijk bevestigde vandaag dat Nederlanders zonder boosterprik niet welkom zijn. Veel wintersportfanaten hadden zich wel al op een wintersport ingesteld. Zij die wel geboosterd zijn, moeten een negatieve PCR laten zien.

Voor de bezoekers van skiclub Ilprimo in Bergen, is het ook even schakelen en kijken naar de opties, die voor bezoekers toch weer anders wegen, zo blijkt. "Het is gewoon verdrietig, er waren wel mensen die toch weg wilde en door dit nieuws toch hun reis moeten afzeggen", vertelt skilerares Angeline Jehenson. "Of ze proberen een dag eerder aan te komen, zodat ze niet in quarantaine hoeven."

Onzekerheid

"Hartstikke vervelend, want je wintersport. En dan?", spreekt een bezoekster van het skicentrum in Bergen haar verontwaardiging uit. "Kunnen we dan wel op wintersport gaan, of wijzigen we onze plannen en kunnen we weer niet naar de sneeuw?"

Voor de ander is het een 'relatief probleem'. "Zolang we allemaal maar gezond zijn. Dan kunnen we niet skiën: er zijn ergere dingen."

De wijzigingen van coronamaatregelen en de onzekerheid was volgens een mannelijke bezoeker al te verwachten: "In ieder land zie je dat wel, je weet eigenlijk niet waar je aan toe bent. Ik wacht tot het laatste moment."

"Ik ben de gelukkige dat ik naar Frankrijk ga, daar zijn de regeltjes nog iets milder, maar je weet het nooit: het kan per dag veranderen", aldus Jehenson.