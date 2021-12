Kunstschilder Ger Zaagsma moet verhuizen en doet al zijn werk in de verkoop

Een echte Zaagsma is nu voor 20 tot 60 procent minder te koop. De Zaanse landschapsschilder Ger Zaagsma moet zijn atelier aan de Dorpsstraat in Wormer verlaten en wil zoveel mogelijk kwijt. Het vertrek is eerder dan verwacht. "Half januari willen ze al beginnen met de sloop", zegt Ger in zijn riante atelier annex galerie van ruim 100 vierkante meter.

De honderden schilderijen waarvan velen van karakteristieke plekken in de Zaanstreek hangen aan de muur, staan op de vloer in rekken of liggen opgestapeld in laden. Ger en zijn vrouw Marjan willen zo min mogelijk overhouden voor de verhuizing straks. Door de lockdown is het extra moeilijk om te verkopen. "Dat kan alleen op afspraak", zegt Marjan die de zakelijke kant behartigt.

Een echtpaar heeft een schilderij met een donkere wolkenpartij aangeschaft. "We wilden al veel langer een Zaagsma kopen", vertelt de man. "Toen we hoorden van de verhuizing hebben we snel een afspraak gemaakt."

Zaanse luchten

Een blik langs de doeken leert dat Ger dol is op Hollandse luchten. Of zijn het Zaanse luchten? "Wij wonen hier precies aan de rand van het Wormer- en Jisperveld en zien die luchten 's ochtends en 's avonds opkomen. De zon zien we opkomen en elke donderbui zien we aankomen."

Autodidact

Ger is zo goed als autodidact. Hij deed ooit wat teken- en schilderlessen voor beginners in een buurthuis. En een Amsterdamse kunstenaar bij wie hij lessen volgde in aquarelleren vertelde hem dat hij het beter op zijn eigen manier kon doen. "Dat is altijd beter dan dat je het krijgt aangeleerd, zei hij tegen me."

Corona

Dertig jaar schildert hij al en hoopt nog een tijdje door te gaan. "Ik heb corona gehad en daar heb ik nog steeds veel last van. Gauw moe en kortademig. Ik had ook heel lang geen zin om te schilderen. Ik merk de laatste dagen dat de zin weer terugkomt."

Maar goed, eerst een nieuw atelier. Op de valreep vertelt hij dat er misschien iets aan zit te komen. "Het lijkt serieus. Het is alleen een flink stuk kleiner. We zullen zien. Het zou in ieder geval fijn zijn als het doorgaat."