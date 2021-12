Oud-voetballer Kiki Musampa schuift door als hoofdtrainer Jong FC Volendam

"Dit is een mooie kans om me door te ontwikkelen als trainer", zegt Musampa op de website van FC Volendam. "Ik ben de directie van FC Volendam ook erg dankbaar hiervoor. Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan, we gaan er iets moois van maken.”

Technisch directeur Jasper van Leeuwen heeft niet lang nagedacht over de opvolging van Plat, die per direct aan de slag gaat als assistent-trainer bij PEC Zwolle. "Nadat duidelijk was dat Johan ons zou gaan verlaten waren wij er al snel uit dat Kiki de logische opvolger zou zijn. Gelukkig was dat gevoel wederzijds, waardoor we per direct verder kunnen", aldus Van Leeuwen.

Jong FC Volendam staat momenteel dertiende in de tweede divisie met vijftien punten uit veertien wedstrijden. Musampa speelde in zijn actieve profcarrière onder andere bij Ajax, Girondins Bordeaux, Atlético Madrid en AZ.