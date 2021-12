Babyboom in de provincie: Beemster doet het goed tussen de lakens

Ondanks de coronabeperkingen weten stelletjes het tussen de lakens nog goed uit te houden. Er is in Noord-Holland dit jaar een babyboom. Van januari tot en met oktober werden er zo’n 25.798 meer baby's geboren dan tijdens de eerste 10 maanden van vorig jaar. In de Beemster werden er zelfs 40 procent meer baby's geboren.

Pixabay

Dit blijkt uit een onderzoek van Independer op basis van data van het CBS en de Nederlandse Zorgautoriteit. Als we kijken naar de cijfers van alle gemeentes, dan springt de Beemster er uit. De eerste 10 maanden van het jaar werden hier 100 baby’s geboren. Dit zijn er 28 meer dan tijdens dezelfde periode in 2020. In Koggenland waren er ook van januari tot en met oktober meer geboortes dan dezelfde periode vorig jaar (+26,7%), gevolgd door de gemeente Uithoorn (+25,1%). Bekijk op de kaart hieronder hoeveel baby's er in jouw gemeente zijn geboren.

Maar er zijn ook plekken in Noord-Holland waar minder kinderen werden geboren. De grootste daling van het aantal geboortes is in Enkhuizen. Hier werden de eerste tien maanden van 2021 juist 32 minder kinderen geboren (-18,9%). Ook in Laren (-18,1%) vond geen babyboom plaats.