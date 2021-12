81-jarige brandstichtster uit Volendam vanmiddag voor de rechter

De 81-jarige Huberta T. uit Volendam staat vanmiddag voor de rechter. De Volendamse wordt verdacht van brandstichting en poging tot moord op haar twee buren. De verdachte heeft het proces in vrijheid met voorwaarden afgewacht. Of Huberta T. definitief vrijkomt, zal later vandaag duidelijk worden.

De Volendamse heeft in april het huis van de buren met een brandende doek in brand gestoken. De bewoners van het huis werden naar het ziekenhuis gebracht en daar onderzocht voor het inademen van rook. Een burenruzie zou de reden zijn voor de actie van de Volendamse, zeiden buurtbewoners eerder al tegen NH Nieuws.

Huberta heeft 50 jaar naast het gezin gewoond. Na het overlijden van haar man, negen jaar geleden, is het pesten volgens haar begonnen. Ze vertelt in de rechtbank dat de ergernis uiteindelijk een druppende kraan was, waar ze op een gegeven moment niet meer tegen kon.

Verstandsverbijstering

Haar advocaat, Niek Hendriksen, spreekt van verstandsverbijstering en vraagt aan de rechter of ze de zaak in vrijheid met voorwaarden mag afwachten. Na psychologisch onderzoek wordt dit toegezegd en mag Huberta het proces in vrijheid met voorwaarden afwachten. De vrouw mag alleen geen contact opnemen met haar buren en ook niet naar haar oude woning toe.



Vanmiddag tijdens de inhoudelijke behandeling zal duidelijk worden wat de definitieve eis tegen de 81-jarige wordt.