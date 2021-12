Na maandenlang onderzoek is oorzaak oververhitte gasleiding bij Oosterblokker bekend

Er heeft een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden bij netwerkbedrijf Gasunie hoe dit heeft kunnen gebeuren. Na maanden onderzoek is de 'meest waarschijnlijke oorzaak' een ontbranding van aardgas dat door vonken is ontstaan. "Dit gebeurde bij het slijpen van de binnenzijde van het uiteinde van de leiding als voorbereiding op het lassen", aldus een woordvoerder.

Tevens is er een evaluatie geweest met de Veiligheidsregio, vervolgt de woordvoerder. Daarbij is er een brief aan ca. 250 adressen verspreid, die toentertijd – uit voorzorg – tijdelijk uit hun huis zijn gehaald. "Na het incident is het leidingdeel dat heet werd, verwijderd", vertelt een woordvoerder aan NH Nieuws/WEEFF. Daaruit is er in een testopstelling onderzocht naar waarom er een lekkage is ontstaan, en waardoor het gelekte gas kon ontbranden. "Een lekkage van een kleine hoeveelheid aardgas bij dit soort werkzaamheden is niet ongewoon."

Oververhitte gasleiding

Op dinsdag 6 april vond bij Oosterblokker een incident plaats tijdens werkzaamheden van Gasunie aan het transportnet. Een medewerker merkte op dat het deel van de gasleiding, dat gasvrij had moeten zijn, zo heet was dat die niet aan te raken was. Hierop werden de werkzaamheden onmiddelijk gestaakt, werd het treinverkeer tussen Hoogkarspel en Hoorn stilgelegd en werden honderden woningen uit voorzorg ontruimd.

Ontruiming

Op diezelfde dag kregen inwoners namelijk, van verschillende omliggende dorpen in West-Friesland, rond drie uur 's middags een NL-Alert. Daarin stond vermeld dat er een 'dreigend explosiegevaar' was bij de Essinglaan. Tijdens de werkzaamheden raakte een gasleiding oververhit. Honderden inwoners – in een straal van 500 meter – moesten het gebied zo snel mogelijk verlaten. Meerdere woningen en een school werden uit voorzorg ontruimd. In de nabijgelegen sporthal De Brug werden enkele bewoners opgevangen.