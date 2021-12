Medemblikse kroegbaas na voorwaardelijke straf: “Ik was al veroordeeld door de media”

Jeffrey O. (42), eigenaar van café het Zeepaardje in Medemblik, blijft ontkennen dat hij boa's in september vorig jaar gesommeerd zou hebben om foto's te verwijderen. Volgens de advocaat van O. probeerde de café-eigenaar vooral te deëscaleren. O. zelf vindt vooral dat hij bij door de vele media-aandacht bij voorbaat al veroordeeld was, nog voor hij voor een rechter was verschenen. Dat herhaalde hij vanmiddag telefonisch tegenover NH Nieuws/WEEFF: "Ik denk dat ik zonder al die media-aandacht was vrijgesproken."

Maarten Edelenbosch / Carina Gutker

Vandaag stond O. terecht voor het incident, samen met de 20-jarige medeverdachte Quinten B., een frequente bezoeker van het café. Een inhoudelijke behandeling werd na een eerdere zitting in mei uitgesteld, omdat advocaat Bijl eerst vijf getuigen wilde horen en deze wilde confronteren met videobeelden van het incident. Die beelden werden vandaag ook in de rechtszaal getoond, na enige aarzeling van de rechter: "Dingen worden wel duidelijker door de beelden", besluit de rechter uiteindelijk. Op de beelden begint O. enige keren te roepen naar de aanwezige boa's. De ambtenaren waren in burger aanwezig in het café, om te controleren of bezoekers zich hielden aan de geldende coronaregels. Dat bleek niet het geval, waarna de boa's foto's begonnen te maken. Bij de keel Het leidt tot commotie in het café, tussen bezoekers en boa's. Quinten B. grijpt één van de boa's bij de keel en pakt zijn telefoon af. B. - vorig jaar al eens veroordeeld tot een taakstraf, na een ander geweldsincident, ook bij 't Zeepaardje - verklaart niet geweten te hebben dat het om boa's ging, maar dat werd niet geloofd door de rechter. B.: "Er werden ineens foto's van me gemaakt, dat vond ik niet prettig." De café-eigenaar snelt uiteindelijk naar het tumult, volgens zijn advocaat om te voorkomen dat het opstootje uit de hand loopt. "Ik flikker je de haven in", is te horen op de beelden. O. bevestigt dat het inderdaad zijn stem is. "De haven in om af te koelen. Mijn standaard zin als gasten zich misdragen."

De boa's vorderden beide verdachten een schadevergoeding voor immateriële schade. "Ik heb krasverwondingen en een kneuzing bij de keel. Ik zit slecht in mijn vel na het incident, ik slaap slecht en pieker veel", zo luidde de schriftelijke verklaring van een boa, die vandaag ook in de zaal aanwezig was. De aanwezige boa ziet ook graag 80 euro voor schade aan zijn vest. Volgens de Officier van Justitie had O. vandaag niet in de rechtszaal hoeven zitten als hij de boa's gewoon hun werk had laten doen. "Boa’s werden belemmerd in hun werk waarbij fors geweld niet werd geschuwd." De officier eiste 1.000 euro geldboete of een gevangenisstraf van twintig dagen. Ook vind hij dat de vorderingen van de boa's volledig betaald moeten worden. Quinten B. had volgens de officier niks te zoeken in de discussie, maar besloot zich er toch mee te bemoeien. Veel impact O. bleef echter ontkennen dat hij de boa's gesommeerd zou hebben om de foto's te verwijderen. De boa's hebben dat verklaard, net als een getuige. O. herhaalde vandaag meerde malen in de rechtszaal dat de zaak veel impact heeft gehad, op zijn café en privéleven. "Veel mensen in Medemblik kennen mij en weten dat ik geen mensen in elkaar sla of gijzel. Ik heb nooit grote problemen gehad in mijn kroeg. Ik vind het heel vervelend dat mijn café nu een slecht imago heeft. Het ergste vind ik dat mijn kinderen er op het schoolplein op worden aangesproken, dat hun vader een gijzelaar zou zijn."

De vele media-aandacht zorgde volgens O. ook voor de nodige impact. Dat benadrukte hij nogmaals na de rechtszaak, in een telefoongesprek met NH Nieuws/WEEFF. "Ik ben na alle media-aandacht door mijn branchevereniging uit mijn lidmaatschap ontheven. Ik zou een gijzelaar of mishandelaar zijn volgens de krantenkoppen. Dat klopt niet." De rechter achtte mishandeling vandaag ook niet bewezen en woog zijn imagoschade mee in de uitspraak. Voor O. bleef het vandaag bij een voorwaardelijke straf, ook de gevorderde schadevergoeding door de twee boa's werd hem ontzien. "Ik denk dat ik zonder al die media-aandacht was vrijgesproken. Ik ben nog nooit in mijn leven veroordeeld", vervolgt de kroegbaas. Er wordt gedaan alsof er vreselijke dingen zijn gebeurd in mijn café, terwijl mijn aandeel daarin behoorlijk klein is. Onvoorwaardelijk Mede-verdachte Quinten B. kwam er minder goed vanaf en werd veroordeeld tot een onvoorwaardelijke geldboete van 1.000 euro. De rechter achtte het bij de keel grijpen van de boa wel degelijk bewezen. B. is hem 430 euro smartengeld verschuldigd. De rest van de gevorderde schadevergoeding hoeft hij niet te betalen.