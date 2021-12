FNV vraagt Tata half jaar na scheiding Britse tak: 'waar blijft goed personeelsbeleid?'

Nieuwe personeelsbeleidsplannen van de directie van Tata Steel IJmuiden schieten ernstig tekort, zegt FNV-bestuurder Cihan Lacin in een open brief. Tata heeft te maken met structurele onderbezetting en werknemers lijden onder een (te) hoge werkdruk. Maar de ingediende 'afgestofte' plannen zullen die niet oplossen, denkt hij. Lacin: "Hiermee vergroten de problemen."

Maar dit leest Lacin niet terug in de plannen die Tata Steel wél voorstelt aan de COR om de werkdruk tegen te gaan. De plannen zijn volgens hem voornamelijk oude wijn in nieuwe zakken.

Nu wil Lacin graag dat er "per afdeling maatwerk-oplossingen komen, naar aanleiding van gesprekken met mensen op de werkvloer over wat werkt wel en niet, en wat moet er anders. Op die manier kan je ofwel investeren in machines die ervoor zorgen dat je met dezelfde bezetting meer kan doen, of het bedrijf aantrekkelijker maken voor nieuwe mensen."

Lacin schuwt harde woorden in de brief met de titel: 'Gezocht: eigen identiteit Tata Steel Nederland! Waar blijft de directie met haar eigen visie en plannen als het gaat om personeelsbeleid?' (zie ook kader onderaan de pagina). Daarin eist hij onder andere 'een beleid waar werk en werknemer centraal staat en niet waar de werknemers als kostenpost gezien worden, zoals dat nu het geval is.'

In zijn brief geeft hij de plannen dus 'een onvoldoende'. "De directie moet terug naar de tekentafel", zegt de FNV-bestuurder. Voor staken of andere actie vindt hij het nog te vroeg, "maar deze brief die is opgesteld met de verschillende OR'en van Tata Steel is absoluut een signaal voor het bedrijf."

Tot Lacins ontsteltenis is volgens hem daarnaast één van de voorstellen van Tata om de langlopende vacatures, die niet ingevuld worden, te schrappen." Dat lost in de praktijk niets op, zegt hij, "je maakt het alleen kloppend op papier."

De brief van Cihan Lacin:

Gezocht: eigen identiteit Tata Steel Nederland!

Waar blijft de directie met haar eigen visie en plannen als het gaat om personeelsbeleid??

Beste lid, werkzaam bij Tata Steel IJmuiden,

Recent heeft de separatie van Tata Steel UK en Tata Steel Nederland plaats gevonden. Een historische stap, waarmee ook Tata Steel Europe als entiteit er nu niet meer tussen zit. Tata Steel Nederland is “los”, kun je stellen. Uitgerekend nu, met de groene transitie voor de boeg, kan Tata Steel Nederland eindelijk haar eigen visie en plannen uitrollen.

Want de uitdagingen zijn groot en van levensbelang om te overleven. Ondanks de coronacrisis is er met man en macht gewerkt en dat is ook aan de financiële resultaten goed te zien. Het bedrijf scoort daarin een “zeer goed”.

Maar Tata Steel Nederland scoort tegelijkertijd ook een “onvoldoende” op het gebied van plannen om de structurele onderbezetting en de daarmee gepaarde werkdruk op te lossen.

Tot de separatie was het antwoord van het bedrijf, dat ze formeel de separatie af moesten wachten om haar eigen plannen neer te kunnen leggen. Met deze plannen zouden de problemen verholpen worden. Nu de separatie een feit is, zijn deze plannen als adviesaanvragen neergelegd bij de medezeggenschap.

In deze fase is het aan de medezeggenschap om haar oordeel te vellen over deze adviesaanvragen. FNV steunt de medezeggenschap in dit traject volledig en heeft de adviesaanvragen zelf ook bestudeerd. Een paar uitzonderingen daargelaten kan FNV niet anders concluderen, dat de directie nog altijd denkt en doet zoals in het verleden is gebeurd: de nieuwe plannen lijken op vele vlakken op een Nederlandse vertaling van de

transformatieplannen of zijn herkauwde plannen die eerder in het verleden zijn bedacht (en hebben gefaald).

Ook is de kaasschaafmethode veelvuldig gehanteerd. Volgens FNV is een goed plan een plan waar door investeringen in installaties en of door automatiseringen er met minder werknemers gewerkt kan worden. Dergelijke plannen verdienen steun maar de plannen die nu veelal voorleggen verdienen het predicaat “slecht plan”.

Dat is een harde en zeer teleurstellende conclusie: Tata Steel Nederland moet namelijk nú keihard aan de bak met een eigen visie en plannen om de problemen te lijf te gaan. Een echt personeelsbeleid dus, waar gekeken wordt naar wat er nodig is om goed werk te kunnen verrichten. Een beleid waar werk en werknemer centraal staat en niet waar de werknemers als kostenpost gezien worden zoals dat nu het geval is. De werknemers verdienen beter en FNV had dan ook op beter gehoopt!

FNV-leden hebben 24 dagen gestaakt, mede met de keiharde eis: meer zelfstandigheid voor Tata Steel Nederland. Die zelfstandigheid komt ook met verantwoordelijkheden richting de directie. We roepen de directie dan ook op om het commentaar van de medezeggenschap serieus op te pakken. Want: Tata Steel Nederland moet gaan voor een eigen koers en dat mag nooit ten koste gaan van de werkvloer!

Hartelijke groet,

Cihan Lacin

Bestuurder FNV Tata Steel

21 december 2021