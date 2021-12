Muzikaal Haarlems gezin tien jaar samen: "Maar helaas geen jubileumviering"

Het Haarlemse gezin en muziekgroep La Familia is dit jaar tien jaar samen. Moeder Carla, vader Paul en dochter Belinda braken door bij een talentenjacht en treden sindsdien op in theaters, kerken, hotels en op cruiseschepen. Normaal zouden ze het deze tijd druk hebben met kerstoptredens, maar door de coronamaatregelen heeft het gezin een lege agenda en daardoor kunnen ze hun tienjarig jubileum niet vieren. Vandaag waren ze te gast bij NH Lunchroom.

Vorige week trad La Familia voorlopig voor het laatst op. "Dat waren onze eerste kerstoptredens dit jaar in een kerk in Zaandam", vertelt Carla. "Normaal zouden we nu volop aan het optreden zijn, maar dat kan allemaal helaas niet doorgaan. Het is voor ons echt ons werk, wij leven van de muziek. Bovendien is het jammer dat we net in ons tienjarig jubileum zitten."

Het gezin brak tien jaar geleden door toen zij meededen aan Holland’s Got Talent. "Dat was erg succesvol", vertelt Carla. "We werden toen bekend onder de naam Opera Familia. De jaren erna hebben we in veel theaters gezongen. Van kleine Nederlandse liedjes tot grote opera-stukken en alles wat ertussen zit. Die diversiteit vinden we heerlijk."

'Fijn om met mijn ouders te werken'

Carla en Paul traden al samen op voordat het gezien een groep vormde. "Belinda deed als klein meisje al met ons mee tijdens kerstoptredens. Uiteindelijk heeft ze een muziekopleiding gedaan en daarna zijn we samen gaan werken”, vertelt Carla.

En dat samenwerken gaat hen volgens Belinda goed af. "Ik vind het heel erg fijn om met mijn ouders te werken. Je weet altijd precies wat je aan elkaar hebt. En af en toe mag je lekker uithalen en jezelf zijn. Dat wordt dan gewoon omarmt."

Beluister hier de gehele podcast.