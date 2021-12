Gratis kerstbomen bij Olympisch Stadion na afgelasten Glijfestijn

1300 kerstbomen waren vandaag gratis af te halen bij het Olympisch Stadion. De bomen waren bestemd voor het Amsterdamse Glijfestijn dat aanstaande vrijdag zou beginnen. Het evenement is door de nieuwe coronamaatregelen geannuleerd waardoor de overgebleven bomen een nieuwe bestemming moesten krijgen.

De bomen waren geheel gratis op te halen, maar de organisatie spoorde de mensen wel aan om een bedrag te doneren aan een goed doel. De bezoekers konden via een QR-code een bedrag storten dat geschonken wordt aan onder andere het Prinses Máxima Centrum, dat onderzoek doet naar kinderkanker.

Organisator Bas Smit was ontzettend blij met deze oplossing. "Laten wij het jaar goed afsluiten door elke Amsterdammer een boom te geven." De organisatie heeft nog geprobeerd om verschillende ijsbanen te openen in de stad, maar had ook hiervoor geen toestemming gekregen.

De bomen vonden gretig aftrek. "We gaan nog even de kerst in met een goed gevoel", aldus één van de gegadigden. "Echt nog een beetje aankleden. Je moet het beste ervan maken!"