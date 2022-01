AZ-supporter kreeg ten onrechte stadionverbod na 'bestorming': "Afgevoerd als maffioso"

Een 18-jarige AZ-supporter kreeg ten onrechte een gebieds- en stadionverbod en een meldplicht voor drie maanden opgelegd van justitie, na de stadionbestorming tijdens AZ-NEC. In totaal werden zes 'hooligans' tussen 18 tot 34 jaar voor openlijke geweldpleging gearresteerd. Drie gingen in beroep en één kreeg vandaag gelijk. "Mijn zoon is nooit in het stadion geweest. Dit is spierballengedrag van politie en justitie."

NH Sport

Dat vertelt vader Mark tegen NH Nieuws. Het gaat over de avond van 20 november: tientallen hooligans stormden illegaal het stadion langs de A9 in. Ze betreden het veld en bekogelen onder meer stewards met vuurwerk. De politie, justitie, gemeente Alkmaar en AZ nemen veiligheidsmaatregelen en starten een groot onderzoek. Daarin komt blijkbaar de zoon van Mark naar voren, want op een late maandagavond in december staat de politie bij hem en z'n ouders aan de deur. Vader Mark: "Rond 00.00 uur werd er aangebeld. Cas moest zich meteen aankleden en werd door twee agenten geboeid en afgevoerd alsof het een of andere maffioso was. Niet niks voor een jongen van 18." Camerabeelden bij café Cas (een gefingeerde naam) is die zaterdagmiddag voor de wedstrijd bij een Alkmaars café waar AZ-supporters vaker afspreken en bier drinken: hij wordt gezien op camerabeelden. Bij die kroeg worden volgens justitie plannen gesmeed om binnen te dringen bij het stadion tijdens de eredivisiewedstrijd tegen NEC die avond, waar vanwege de coronamaatregelen geen supporters mogen zijn. In de zeventiende minuut van de wedstrijd klinkt door het stadion geschreeuw. Tientallen mannen met bivakmutsen, mondkapjes, capuchons en donkere kleding zijn door de hekken gebroken, te zien op onderstaande beelden. Een aantal klimt provocerend het veld op en er wordt vuurwerk afgestoken. Op het politiebureau een paar weken later wordt Cas' telefoon in beslag genomen en moet hij na een lange nacht in de cel verklaren over die avond.

17’ | Supporters van AZ zijn het stadion binnen gedrongen. #aznec 0-1 pic.twitter.com/joNAB6D3db — NH Sport (@NHSport_) November 20, 2021

"Ja, ik was bij die kroeg en ja, ik ging daarna naar het stadion. Maar ik had niet de intentie om te rellen. Ik ben ook niet naar binnen gegaan, ik liep twintig meter achter die groep. Ik wilde mijn club van buiten het stadion aanmoedigen", stelt de tiener tegen de politie, vertellen zijn vader en advocaat. Rond die tijd zijn nog vijf andere AZ-supporters opgepakt. Hoewel Cas dus ontkennend verklaart, maakt hij zich volgens justitie wel degelijk schuldig aan openlijke geweldpleging. Hij krijgt, omdat er zicht is op een vervolging, van de officier een zogenoemde gedragsaanwijzing opgelegd: een gebiedsverbod in en nabij het AZ-stadion en een meldplicht bij uit- en thuiswedstrijden. 'Vanwege de ernst van zijn gedrag en de vrees voor herhaling', stelt het Openbaar Ministerie daarover tegen NH Nieuws. Via de politie komt dan, op 22 december, een persbericht naar buiten: er worden zes Alkmaarders, inclusief de 18-jarige Cas, vervolgd voor de stadionbestorming. Totaal onterecht, stelt de advocaat van de tiener Joost Kleiman tegen NH Nieuws.

Volgens zijn lezing zegt het OM de tiener op de camerabeelden van de kroeg te herkennen in andere video's van binnen het stadion. In het politiedossier zou hij staan op drie foto's. "Maar die mannen op de foto's hebben een heel andere kleur broek aan en een andere jas. Dat is Cas absoluut niet", aldus Kleiman. Vandaag ging hij, samen met Cas en Mark, in beroep tegen de gedragsaanwijzing en de raadkamer besliste zojuist in het voordeel van Cas: de anderhalve maand dat hij een gebiedsverbod had en zich tijdens een wedstrijd van zijn club moest melden bij de politie, waren onterecht. "De rechter vond het ook allemaal te onduidelijk", zegt vader Mark. De 18-jarige Cas blijft wel verdachte in de zaak, maar het is nog niet duidelijk wanneer hij en de andere vijf Alkmaarders zich voor de rechter moeten verantwoorden. "Hoewel mijn zoon gewoon bij dat stadion mocht zijn die avond, denk je als vader heus wel: wat heb je daar te zoeken? Maar hij redeneert anders." Mark vindt de manier waarop de politie en justitie zijn zoon behandeld hebben 'buitenproportioneel'. "Hij kreeg zijn telefoon pas na vier dagen terug. Ik vind dat een inbreuk op de privacy. Hij was vorige week nog minderjarig." Het beroep van de andere twee supporters is door de raadkamer ongegrond verklaard.