Dierenasiel en Gooise dierenambulance werken samen aan betere dierenopvang

Met het plan van het dierenasiel en de dierenambulance moet de opvang en zorg voor gewonde dieren vooral een stuk beter worden.

Het dierenasiel op Crailo had jarenlang de zorg voor gewonde dieren, maar voert nu al jaren geen wettelijke taken meer uit voor de Gooise gemeenten. Dat werd stopgezet toen het dierenasiel niet meer kon voldoen aan kwalitatieve en financiële eisen. Dat moet weer veranderen: Crailo heeft een ander bestuur en heeft haar bedrijfsvoering geprofessionaliseerd om weer aan alle eisen te voldoen. Het dierenasiel zou de opvang en verzorging van zwerfdieren daarom ook graag weer op zich nemen. Nu richt het zich alleen nog op de functies als asiel en pension.

Oplopende kosten

Aan de andere kant speelt het werk van de dierenambulance. De Gooise dierenambulance haalt vanuit Hilversum nu overal gewonde dieren op voor de regiogemeenten. Als de gewonde dieren opgehaald zijn worden ze nu niet in de regio verder verzorgd, maar gaan zij naar Amersfoort. De opvang voor honden verhuist op termijn naar Ede.

En daar zit precies het probleem: het vervoeren van de gewonde dieren vanuit de regio naar Amersfoort of Ede kost veel geld. Hoge kosten die op termijn niet meer op te brengen zijn door de dierenambulance. Daarnaast heeft ook de dierenambulance een huisvestingsprobleem, omdat het onderkomen aan de Hilversumse Franciscusweg niet voldoet vanwege aanrijproblemen. Het zou beter en goedkoper zijn om de dieren in Hilversum of de regio af te kunnen leveren. Dat betekent ook nog eens kortere rijtijden, meer beschikbaarheid van ambulances en voor de dieren minder stress.

Dierenopvangcentrum

De oplossing lijkt simpel: een dierenopvangcentrum dichtbij huis, waar de dierenambulance terecht kan en waar dierenasiel Crailo de zorg voor de dieren op zich neemt. Dat is waar de twee dierenwelzijnsorganisaties nu op gaan inzetten. De komende tijd wordt gekeken of het plan haalbaar is en kijken het dierenasiel en de dierenambulance of ze samen een businessplan kunnen opstellen, met steun van de regiogemeenten.

Of de nieuwe Gooise dierenopvang er daadwerkelijk komt, is voorlopig wel afwachten. De regiogemeenten gaan het plan van de twee later bestuderen en bepalen dan of ze daadwerkelijk meedoen, maar de eerste signalen zijn positief. Als streefdatum voor het nieuwe dierenopvangcentrum, wordt 2024 of 2025 genoemd.