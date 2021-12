Twee Amsterdammers aangehouden in onderzoek naar witwassen en ondergronds bankieren

Tijdens een doorzoekingsactie zijn twee woningen in Amsterdam, een in Amstelveen, twee bedrijfspanden en vier winkels in Amsterdam doorzocht. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, drie auto’s en 50.000 euro aan contant geld. Bij de doorzoekingen is gebruik gemaakt van speurhonden van de Douane en de politie.

Ondergronds bankieren

De FIOD vermoedt dat de 56-jarige man structureel actief is als ondergronds bankier. Hij staat niet in Nederland ingeschreven en leeft onder de radar van de autoriteiten. Ondergronds bankieren is illegaal en wordt door criminelen gebruikt om internationale betalingen te doen en geld wit te wassen. Hij en zijn medeverdachte houden vermoedelijk op deze manier voor criminele netwerken grote contante geldbedragen buiten het gangbare bancaire betalingsverkeer. Deze geldbedragen zijn waarschijnlijk afkomstig uit criminele activiteiten, waaronder (internationale) drugshandel.

Het witwassen van crimineel geld gebeurde vermoedelijk via de bankrekeningen van de bedrijven die doorzocht zijn. Die zijn, op papier dan, eigendom van een ander. Er werden daar vermoedelijk valse facturen gebruikt voor het plegen van fraude met inkomsten- en omzetbelasting. Een van de verdachten is vermoedelijk ook geldkoerier en rijdt voor het ondergronds bankieren met geld rond.