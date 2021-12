Alkmaar krijgt gameparadijs met Formule 1-simulator: “Dít wordt de hotspot”

Als alles loopt volgens plan hoef je vanaf dit voorjaar Alkmaar niet meer te verlaten voor een next level avondje uit. Op dit moment wordt in Overstad gebouwd aan een duizenden m2 grote speelhal met onder meer jeu de boules-banen en Formule 1-racing. Maandelijks moet het duizenden mensen trekken. "M'n stadje kan wel wat meer vertier gebruiken: dit wordt de nieuwe hotspot."

Het racecentrum krijgt zestig simulatoren waarin je je Max Verstappen waant - Racesquare Alkmaar

Dat zegt Jefrem Groot tegen NH Nieuws. Hij krijgt in januari de sleutel van een megapand in de kelder van het Ringers Winkelcentrum, waar hij begint met de bouw van minimaal negen jeu de boules-banen. Het is een droom die uitkomt voor de Alkmaarder, die (in het tijdperk vóór corona) feestjes organiseert op Koningsdag en afgelopen herfst op de Paardenmarkt hoge ogen gooide met een vernieuwd concept van Oktoberfest. "Ik denk al jaren na over hoe ik het hier aantrekkelijker kan maken: het Waagplein heb ik uitgespeeld en met m'n vrienden ga ik toch echt voor een echt leuk avondje uit richting Amsterdam. Maar dat hoeft binnenkort niet meer." De officiële naam van zijn franchise-concept is Boules Bites Bar en er zijn op dit moment al vestigingen in onder meer de hoofdstad, Rotterdam en Utrecht. Kriskras banen en horeca Je kan er natuurlijk balletjes gooien, maar tussen de kriskras gelegen banen juist ook goed eten of drinken. Groot: "Lekker kijken naar hoe je maten er geen zak van kunnen." En als een jeu de boules-baan het nou niet is voor je, hoef je slechts een paar verdiepingen omhoog voor een racebaan. Tekst gaat door onder de foto.

Foto van een andere locatie, voor een impressie - Boules Bites Bar

Met (of zonder) vrienden plankgas gaan over vrijwel alle populaire racecircuits over de hele wereld - met echte rook onder je auto vandaan en via een headphone luisteren naar concurrenten en de marshall: in Alkmaar word je als racefan binnenkort op je wenken bediend. Raceweekend in één uur Racesquare-oprichters Niels Roodeburg en Floris Boers hebben de Noorderkade namelijk gekozen als locatie voor een Formule 1 race-centrum. Op de bovenste verdieping van het Ringers Winkelcentrum staan vanaf dit voorjaar op zo'n 1.300 vierkante meter in drie grids (de startopstelling van een race) in totaal zestig race-simulatoren (zie foto). Voor 25 euro mag je een uur racen. "Je beleeft in die tijd een echt wedstrijdweekend, dus je begint eerst met een vrije training, dan komt de kwalificatie en daarna begint de race", vertelt Roodeburg tegen NH Nieuws.

Quote "Iedereen van acht tot tachtig jaar oud kan hier komen racen" Racesquare-oprichter Niels Roodeburg

Naast je zitten je vrienden, collega's, familie of totaal onbekenden en iedereen kan rijden op eigen niveau. "Heel ervaren racers kunnen zelf alles instellen, minder ervaren racers worden geholpen door de computer. Iedereen die een rijbewijs heeft kan meedoen. Trouwens, mijn zoon racet ook: iedereen van acht tot tachtig jaar kan meedoen." En als je het niet begrijpt: er zijn ook masterclasses van Tom Coronel. Het concept werkt zo'n beetje als een bioscoop: je reserveert thuis of aan de deur een vrije stoel. Tussen de races is ruimte voor een hapje en drankje in de foodcourt, of je kan natuurlijk als toeschouwer anderen over de baan zien scheuren. Race-abonnement Ook wordt nog nagedacht over een abonnementsvorm: dus dan kunnen de échte liefhebbers vaker en voordeliger komen. Maar voorlopig worden de grids nog aangetoond rood-witte linten op de grond en dienen kartonnen platen als de race-simulatoren van 10.000 euro.

Foto van een andere locatie, voor een impressie - Racesquare

De ondernemers hopen dat corona richting het voorjaar geen roet in het eten gooit met de levering van de dure materialen. Alkmaar zou de tweede Noord-Hollandse vestiging zijn van het race-concept, na Zandvoort - óp het circuit, where else. Al is die locatie ook nog amper open geweest vanwege de maatregelen. "Maar we kijken liever vooruit", zegt Boers. "Met het bizarre succes van Max Verstappen in de Formule 1 is racen ongekend populair. Het komt wel goed." En met Alkmaar denken ze een goede locatie te hebben gevonden. Duizenden bezoekers per maand "Goed bereikbaar, goed parkeren en er worden woningen gebouwd. Het is ook vlakbij het centrum, dus hopelijk zorgen we er ook voor dat het daar op zondagavond weer druk wordt. We hopen echt de hele noordelijke regio, met duizenden mensen per maand, hierheen te trekken. Trouwens, we zoeken nog enthousiaste marshalls!"

Race- fan en zoon van ondernemer Roodenburg wilde wel even figureren - Maaike Polder / NH Nieuws

Tot slot terug naar Jefrem Groot, Alkmaarder tot op het bot en dus kersverse jeu de boules-ondernemer. "Het gaat mij erom dat je met je vrienden, of een bedrijfsuitje bezig bent met iets en ondertussen kunt socializen. Er is ruimte voor evenementjes, thema-avonden, optredens en feesten: ik kan mijn ei hier helemaal kwijt." De verhuurder van de panden is op dit moment nog in gesprek met een derde partij die zich zal vestigen in het Ringers Winkelcentrum: NH Nieuws kon die niet bereiken. De gemeente Alkmaar is ook om een reactie gevraagd, maar omdat het een huurpand betreft, waren zij niet op de hoogte van de komst van de speelhal.