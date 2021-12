Inbraakpiek tijdens feestdagen door lockdown minder, toch waakzaam blijven

Elk jaar werd er flink voor gewaarschuwd door de politie: in december is er traditiegetrouw een enorme piek in het aantal woninginbraken. Toch is dit door de coronamaatregelen de afgelopen twee jaar een stuk minder. "De afgelopen tijd is er een trend te zien in de daling van het aantal inbraken in Noord-Holland en de rest van Nederland", vertelt een woordvoerder bij de politie.

De coronacrisis zorgt ervoor dat er veel meer mensen thuiswerken. Uit de inbraakbarometer blijkt dat ook inbrekers in deze tijden meer thuisblijven. Vooral tijdens de twee coronagolven (begonnen in maart en oktober) is goed te zien dat het aantal inbraken flink is afgenomen. In totaal vonden er in 2020 tot en met nu, 22 procent minder inbraken plaats dan vorig jaar.

Amsterdam inbraakstad

In Amsterdam, Haarlemmermeer, Haarlem en Amstelveen wordt er dit jaar het meeste ingebroken. De afgelopen twaalf maanden is hier het meeste ingebroken van alle Noord-Hollandse gemeentes. In Amsterdam waren dat er 975, Haarlemmermeer 148, Haarlem 124 en Amstelveen 115.