Twintig maanden jeugddetentie voor dodelijke schietpartij bij Amsterdamse parkeergarage

Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot twintig maanden jeugddetentie voor het neerschieten van een 19-jarige man bij de Amsterdamse parkeergarage Hakfort in februari van dit jaar. Het slachtoffer overleed enkele dagen na de schietpartij aan zijn verwondingen.

De straf is conform de eis van het Openbaar Ministerie.

Volgens de 17-jarige jongen handelde hij uit noodweer toen de 19-jarige diens wapen toonde. Hij schoot echter direct richting het bovenlichaam en het hoofd van het slachtoffer Volgens de rechtbank was dat buitenproportioneel. "Het staat niet in redelijke verhouding tot de ernst van de bedreiging die van het slachtoffer uit ging, te weten het tonen van een vuurwapen”, staat in het vonnis van de kinderrechter.

Naast de celstraf kreeg hij een zogenoemde PIJ-maatregel opgelegd. Dat houdt in dat hij in een justitiële jeugdinrichting moet worden opgenomen.