Heeft Debbie Breg uit B&B vol liefde, dan nu toch de liefde gevonden?

In het televisieprogramma ‘B&B Vol Liefde’ zien wij Debbie, afkomstig uit Wognum. Zij heeft een B&B in de Italiaanse plaats Salerno. Tijdens haar deelname aan het datingprogramma is zij niet verliefd geworden. Maar hoe gaat het nu met haar na alle hectiek?

"Ik wilde een statement maken", vertelt zij aan WEEFF Radio. Met de hectiek van het programma komen er ook roddels in de wereld. Maar er is niks waar van de roddels dat Debbie Breg haar intrede maakt bij de Italiaanse televisiewereld. Breg gooit een foto op haar eigen social media om te kijken hoe snel mensen iets geloven wat er niet is. "Geloof nooit wat je allemaal op social media ziet", adviseert Breg.

Kort geleden kwam Breg weer even terug naar ons kikkerlandje en heeft zij enkele dagen de toerist uitgehangen in de provincie Noord-Holland. Maar nu is zij weer hard aan het werk in haar B&B. Een mooie periode in Salerno, het stadje hangt vol met verlichting en lijkt wel een sprookje.

Dit brengt ons dan ook bij de vraag: is er ook een sprookje voor Breg en heeft zij dan tóch de liefde gevonden? Breg blijft bescheiden: "Er is wel iets." Maar het is niet iemand die in de B&B heeft gelogeerd, laat ze weten. Benieuwd of Breg vertelt wie wel haar hart heeft veroverd? Check dan het interview hieronder: