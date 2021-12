Busje met vermoedelijk drugsafval aangetroffen, politie doet onderzoek

Op de Dr. C.J.K. van Aalstweg in Hoorn is vanmiddag een bestelbusje aangetroffen met daarin enkele vaten waaruit vermoedelijk chemicaliën lekten. H et gaat mogelijk om drugsafval, meldt de politie. De politie blijft ter plaatse om verder onderzoek te doen en de omgeving is afgezet.

