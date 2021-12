Schaken via internet als alternatief voor Tata Steel-toernooi: "Het is surrogaat"

Ze hadden er best een béétje rekening mee gehouden. Maar toen de schakers van Schaakvereniging de Wijkertoren uit Beverwijk de mededeling kregen dat ze niet mogen meedoen aan het Tata Steel-toernooi, was het toch even slikken. Corona zet een streep door het jaarlijkse hoogtepunt van honderden amateurschakers. Voor het tweede jaar op rij al.

"Een tegenvaller", zegt Hans Wiemerink, voorzitter en speler van SV de Wijker Toren, "ondanks het feit dat het er misschien een beetje aan zat te komen. Je kijkt er naar uit. Op de club hebben we het er al weken van tevoren over. En dan dit. Ik begrijp het dat het is afgelast, maar het is wel zonde."

Sinds 2015 is hij onafgebroken deelnemer. Een ook voor de aanstaande editie, traditioneel half januari, had hij vrij genomen. "Want je wil het niet missen. Al die schakers bij elkaar, al die gelijkgestemden. En dan mogen spelen in dezelfde zaal als de grootmeesters. Dat heeft iets bijzonders."

Ook hun wekelijkse clubavonden liggen stil. Om de pijn een beetje te verzachten, spelen de schakers van de Wijker Toren hun partijtjes de laatste weken digitaal. "Eigenlijk best een aardig alternatief", vindt Wiemerink. "Als is het natuurlijk wel een beetje surrogaat. Er is niets leukers dan met echte stukken en een echt bord te kunnen spelen. En elkaar in levenden lijve te zien. Nou ja, het is niet anders."

Het toernooi voor grootmeesters en challengers, zonder publiek, gaat wél door. Het toernooi duurt van vrijdag 14 tot en met zondag 30 januari. Plaats van handeling is sporthal De Moriaan in Wijk aan Zee.