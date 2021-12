Regenboogpad op Bos en Lommerplein na dag al beklad met anti-lhbtiq-tekst

Het gisteren geopende regenboogpad op het Bos en Lommerplein is vandaag al beklad met een anti-lhbtiq-tekst. Stadsdeel West heeft aangifte gedaan van vernieling en discriminatie.

De felgekleurde verf werd maandag aangebracht en gisteren werd de stoep weer vrijgegeven. De regenboogstoep kwam als grote winnaar uit de bus bij West Begroot, de verkiezingen voor buurtinitiatieven.

Het stadsdeel laat weten de bekladding zeer serieus te nemen. "De leus wordt zo snel mogelijk verwijderd. We tolereren geen uitsluiting en discriminatie. Het toont aan hoe belangrijk het is om te laten zien dat iedereen hier welkom is", aldus een woordvoerder.

Fractievoorzitter Claire Martens van de VVD roept op tot cameratoezicht. "Dit laat zien dat de er nog veel stappen te zetten zijn om de intolerantie richting deze gemeenschap te stoppen. Regenboogvlaggen alleen zijn niet genoeg."

Inmiddels heeft het stadsdeel afdekplaten op de tekst gelegd.