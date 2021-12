Na bewonersprotest komt er toch geen school op groene speelplaats in Kogerveld

De gemeente Zaanstad gaat niet meer een nieuwe basisschool bouwen op de groenstrook in de wijk Kogerveld. De school komt nu in de geplande nieuwbouwwijk in Oostzijderpark fase twee. Daarmee is gehoor gegeven aan de felle protesten van bewoners van Kogerveld tegen de komst van een school. Een petitie werd zo'n 1349 keer ondertekend.

Carola Korsse, een van de initiatiefnemers van de petitie, is dolblij met de beslissing. "De vlaggen hangen hier uit in de buurt. Iedereen is door het dolle heen." Het plantsoen wordt intensief gebruikt door spelende kinderen en hun ouders. Met de komst van een nieuwe openbare basisschool voor 400 leerlingen zou er van het groen niets overblijven. Bovendien vreesden de bewoners voor veel verkeersoverlast van ouders die met hun auto de kinderen naar school zouden brengen.

Bedankje

Carola gaat nu de flyers in de buurt rondbrengen waarop een bedankje staat voor iedereen die de petitie ondertekend heeft en op de inspraakavonden aanwezig was. Naar verwachting zal de nieuwe school in de nieuwe wijk er pas over een jaar of vijf zijn.

Eerder maakten we de volgende reportage.