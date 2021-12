Hilversummers maken babypakketjes voor ouders met krappe beurs: ‘Moet altijd knuffeltje bij’

Dat zijn de woorden van vrijwilligster Ank Schilperoort. Een goed jaar geleden meldde zij zich in het Hilversumse buurthuis. Toen de vraag kwam of zij zich op het babykleertjesproject voor Tergooi ziekenhuis in Blaricum wilde storten, was het antwoord een duidelijk ja.

In het wijkcentrum in Hilversum-Oost leveren buurtbewoners veel kleding in, waaronder kleren voor pasgeboren baby’s. Soms zijn de kleren, in maten 44, 50 en 56, nog gloednieuw. Schilperoort laat sokjes zien, die nog helemaal in de verpakking zitten. En in sommige gevallen komt er iets bekends voorbij. "Hé, dat heb ik al eens eerder in een pakketje gedaan", zegt de 58-jarige Hilversumse.

