Moeder rijdt eigen kind aan op straat in Wormer

Bij een ernstig ongeluk in Wormer is vanmorgen een kind van vermoedelijk zo'n twee jaar oud gewond geraakt. Volgens ooggetuigen reed een vrouw over het been van haar kind heen. Het ongeluk gebeurde op de Kalander, de straat is enige tijd afgezet geweest voor onderzoek.

Volgens een ooggetuige wilde de moeder de auto een stukje naar voren zetten, maar in plaats daarvan ging de auto achteruit. De politie kan dit niet bevestigen, wel laat de woordvoerder aan NH Nieuws weten dat een kind is overreden en met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. De auto zou over het been van het kind zijn gereden.

Alle hulpdiensten werden gealarmeerd, waaronder de traumahelikopter. De helikopter bleek te ver weg te zijn, dus reed de ambulance zelfstandig met spoed naar ziekenhuis om zo tijd te winnen.

De verkeersongevallenanalyse (VOA) heeft onderzoek gedaan. Rond 12.00 uur is de straat weer vrijgegeven. De ooggetuige vertelt dat het kind bij bewustzijn was toen de ambulances arriveerden. Hoe het nu met het kind gaat is onbekend.