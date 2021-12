De Peiling: sporten moet te allen tijde worden toegestaan

Een meerderheid in de Tweede Kamer roept het demissionaire kabinet op om sport toe te voegen aan de lijst van essentiële sectoren. Een motie van CDA en de VVD hierover werd gisteravond aangenomen. Als het kabinet de motie uitvoert, blijft sporten mogelijk tijdens lockdowns.

Sinds afgelopen weekend zit Nederland weer in een zware lockdown. Er werd bekend gemaakt dat tot 14 januari sporten op binnenlocaties verboden is en sportscholen tot die tijd gesloten zijn.

Buitensportlocaties zijn wel open, maar alleen tussen 5.00 en 17.00 uur. Vanaf je achttiende is buiten sporten alleen toegestaan met maximaal twee mensen, en op anderhalve meter afstand. Professionele sporten, zoals bijvoorbeeld de Eredivisie in het voetbal, gaan wel door, maar dan zonder publiek.

Zo snel mogelijk essentieel

De Tweede Kamer wil graag dat het demissionaire kabinet onderzoekt hoe de sportsector zo snel mogelijk toegevoegd kan worden aan de lijst van essentiële sectoren. En men dus te allen tijde kan sporten, ook als er zware coronamaatregelen gelden. Een motie van CDA-Kamerlid Joba van den Berg hierover, werd in meerderheid aangenomen.

Volgens het parlement is het belangrijk dat mensen aan hun gezondheid werken en speelt sport bovendien een belangrijke rol in het welzijn van mensen, de samenleving en de economie. Demissionair premier Rutte zei dat hij de motie begrijpt, maar dat er wat meer tijd nodig is om dit goed uit te zoeken. Volgens Rutte gaat dat voor de kerst niet lukken.