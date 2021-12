Arenatunnel voldoet niet aan veiligheidseisen: voor onbepaalde tijd gesloten

Uit een recent veiligheidsonderzoek is gebleken dat de vluchttijd voor weggebruikers bij een eventuele voertuigbrand in de tunnel niet voldoet aan de huidige eisen. Het onderzoek is uitgevoerd als voorbereiding op de toekomstige renovatie van de tunnel.

Al het verkeer wordt omgeleid. Verkeer uit noordelijke richting rijdt via de Ring-A10 en afrit S112 (Gooiseweg) richting Bijlmer. Verkeer vanuit het zuiden en westen rijdt via de A2, A9 en Afrit S112 (Gooiseweg) richting Bijlmer. De gemeente schat in dat de verkeersdruk op de omliggende wegen toeneemt, maar dat Zuidoost goed bereikbaar blijft.

Sluiting onvermijdelijk

Volgens de gemeente is het sluiten van de tunnel onvermijdelijk. De renovatie van de Arenatunnel stond op de agenda voor 2022/2023, maar deze renovatie is onlangs uitgesteld, omdat er geen financiële ruimte was in de gemeentelijke begroting van 2022.

De komende tijd wordt onderzocht of er maatregelen kunnen worden getroffen waarmee de Arenatunnel toch aan de wet kan voldoen, zodat de tunnel, in afwachting van de toekomstige renovatie, weer open kan. De resultaten van dit onderzoek worden in het voorjaar van 2022 verwacht.