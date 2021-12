Bloemendalers geschrokken, maar niet verbaasd na plofkraak: "Zat er op te wachten"

Overbuurman Bolsenbroek hoorde de knal en dacht aanvankelijk dat het vuurwerk was. Toen hij toch even poolshoogte nam, zag hij twee mannen met helmen en donkere brillen op. "Eentje zat op die scooter en die andere was iets aan het oprapen. Dat heb ik nog gezien. En toen reden ze weg."

De plofkraak in Bloemendaal heeft de gevel flink verwoest. De automaat is helemaal bloot komen te liggen en een deel van de machine ligt tussen de brokstukken van de muur op de stoep.

Hij snapt dan ook niet dat de geldautomaat er nog stond. "Overal waar mensen boven wonen, worden pinautomaten weggehaald. Hier niet." Hij baalt wel, want zoveel pinautomaten zijn er niet meer in de buurt.

Ook een bewoner van Aerdenhout, die op weg naar werk even wil pinnen, is niet verbaasd. "Ik heb al jaren gezegd je kan er op wachten dat de boel hier opgeblazen wordt."

In tegenstelling tot een plofkraak in Haarlem-Noord van anderhalve week geleden, is de schade dit keer beperkt tot het pand waar de pinautomaat ingebouwd was. Bij de plofkraak aan de Rijksstraatweg was er wel schade aan de omliggende woningen, waardoor de buren ook tijdelijk uit hun huis moesten. "Dat was het eerste waar ik naar gekeken heb bij ons huis", vertelt de overbuurman. "Helemaal niets aan de hand zo te zien."

Maar hij vindt het niet een fijn idee, die pinautomaat aan de overkant. "Ik zat er op te wachten, het gaat een keer gebeuren. Het zit niet lekker hier tegenover mijn huis."

Kliniek

In het pand is ook een dierenkliniek gevestigd, maar navraag leert dat er geen dieren aanwezig waren tijdens de plofkraak. De politie vraagt getuigen zich te melden en hoopt ook dat bewoners van de woonwijk richting het spoor camerabeelden ter beschikking willen stellen.