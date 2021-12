Robbie en Cees bouwen gigantisch kerstdorp: "Dit jaar is er een oceaan bijgekomen"

Robbie uit Volendam kijkt vol trots naar zijn kerstdorp die hij samen met zijn kameraad Cees heeft gemaakt. Elk jaar bouwen ze een andere winteropstelling. "Dit jaar is er een oceaan bijgekomen", vertelt Robbie die al in januari begint aan een nieuw kerstdorp.

De serre is het domein van Robbie en Cees en daar mag Aal, de moeder van Cees, in de winter niet komen, ook al is het haar huis. "Ik mag er alleen naar kijken", zegt Aal, "maar ik vind het prachtig. Gezellig ook."

Ook dit jaar hebben Robbie en Cees weer een groot kerstdorp gebouwd. "Alles is weggewerkt in zo'n 60 stekkerdozen en met één druk op de knop gaat alle verlichting uit. En aan." Direct in het nieuwe jaar beginnen ze al met hun creatie. "Want dan kun je bijvoorbeeld op marktplaats goedkoop aan de spullen komen, zoals die huisjes. Die zijn anders al gauw 70 of 80 euro."