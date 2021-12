Definitief twintig energieneutrale appartementen op plek van Petrusschool in Groet

Er komen definitief twintig sociale huurappartementen op de plek van de oude Petrusschool in Groet. Over drie bouwlagen bouwt woningcorporatie Kennemer Wonen tien driekamerwoningen en tien tweekamerwoningen. Dat meldt gemeente Bergen in een persbericht.

Voor het maken van de bouwplannen is overleg geweest met omwonenden in een tien maanden durend participatietraject. In die periode mochten omwonenden hun mening geven over de nieuwbouw op de plek van de voormalige Petrusschool.



Door dit overleg is het bouwplan ietwat aangepast. De hoogte en omvang van het appartementencomplex is gelijk gebleven, maar de uitrit is verplaatst van de Korhoendersweg naar de Wulpenlaan.

Wens om voorrang voor Bergense inwoners

Gemeente Bergen deelt een veelgehoorde wens van omwonenden om de woningen te reserveren voor mensen die al in Groet of Schoorl wonen. Daarbij wordt gedacht aan starters en senioren die willen doorstromen naar een kleinere woning.

De gemeente wil nog niet zeggen hoe ze dat willen regelen op basis van de huidige regels en afspraken binnen de regio. Eerder moest gemeente Bergen van het ministerie van Binnenlandse Zaken de voorrangsregels voor eigen inwoners uit de gemeentelijke doelgroepenverordening halen, omdat ze niet strookten met de landelijke wetgeving.

'Geen uitspraken over voorrangsbeleid'

Deze week verschijnt er een adviesnota over voorrangsregels die is opgesteld door een groot advocatenkantoor op de Amsterdamse Zuidas.

"Tot die tijd doen we geen uitspraken over het gewenste voorrangsbeleid op de woningmarkt", aldus wethouder Klaas Valkering, die begin vorige maand een 'gele kaart' kreeg van de gemeenteraad om zijn woonbeloftes.

Begin 2022 start de procedure voor een nieuw bestemmingsplan en kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd.