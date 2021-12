Boa's bedreigd en gedwongen foto's te wissen in café 't Zeepaardje, geldboete daders

Eigenaar van café het Zeepaardje in Medemblik, heeft zich volgens de politierechter niet schuldig gemaakt aan het mishandelen van twee boa's in september vorig jaar. O. moest vandaag samen met cafébezoeker B. voorkomen omdat ze de twee boa's bedreigd en mishandeld zouden hebben nadat zij foto's hadden gemaakt van het overtreden van de coronaregels in het café.

Maarten Edelenbosch / Carina Gutker

In september vorig jaar komen twee boa's zonder uniform het café binnengelopen, om te controleren of bezoekers zich aan de toen geldende coronaregels houden. Dat blijkt niet het geval, waarna de boa's enkele foto's maken. O. en B. zouden de boa's daarna onder dreigende taal hebben gesommeerd om de foto's te verwijderen, wat een misdrijf is (ambtsdwang). De situatie escaleert en de boa's worden door O. en verschillende bezoekers naar buiten gedreven. Een boa loopt daarbij lichte verwondingen op. Geweld niet geschuwd Volgens de Officier van Justitie had O. vandaag niet in de rechtszaal hoeven zitten als hij de boa's gewoon hun werk had laten doen. "Boa’s werden belemmerd in hun werk waarbij fors geweld niet werd geschuwd." Maar volgens de advocaat van O. probeerde de café-eigenaar juist een verdere escalatie te voorkomen. De rechter ging deels mee in de eis van het Openbaar Ministerie van 1000 euro geldboete of een gevangenisstraf voor twintig dagen voor beide verdachten. Voor de kroegeigenaar werd het uiteindelijk een voorwaardelijke straf, waarbij de rechter de vele media-aandacht voor het incident en de bijkomende imagoschade meewoog. B. moet de geldboete wel meteen betalen. O. is het niet eens met de uitspraak, maar gaat niet in beroep. "Ik wil het afsluiten." B. twijfelt nog.